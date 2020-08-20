Как получить пособие по безработице и кто не имеет на него права: пошаговая инструкция

Как стать на учет в центре занятости. "Знай"

Украинцы могут обратиться за пособием по безработице в центры занятости, которые восстановили личный прием граждан (кроме "красных" зон эпидемической опасности). С собой нужно иметь ряд документов.

Как сообщается на сайте Государственного центра занятости, большинство отделений, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности, возвращаются к обычному режиму работы и восстанавливают личный прием безработных.

Зарегистрироваться можно в любом центре занятости независимо от места проживания.

В течение последних карантинных месяцев для регистрации в службе занятости достаточно заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте центра занятости. Сейчас же заявления можно заполнить при личном посещении центра.

Какие еще документы нужны:

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

учетная карточка налогоплательщика;

трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);

диплом или другой документ об образовании и военный билет (при необходимости).

Украинцам до 35 лет без страхового стажа будет назначена помощь по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания – 1 тыс. грн, после этого – 650 грн) сроком на 180 календарных дней.

"Если же человек старше 35 лет, и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату пособия по безработице", – добавляется в сообщении.

В случае потери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы, или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости. Трудовая книжка должна предъявляться не только во время регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости.

Размер пособия по безработице определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:

до 2 лет – 50%;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Пособие выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней – 100%; в течение следующих 90 календарных дней – 80%; в дальнейшем – 70%.

По состоянию на 20 августа 2020 статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев. Это на 77% больше, чем на эту же дату прошлого года – 276 тысяч.

Выплаты устанавливаются за каждый час, на который работнику было сокращено продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц.

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