Как получить больничные выплаты в Украине: пошаговая инструкция

В Украине финансирование больничных выплат осуществляет Фонд социального страхования. Для этого нужно обратиться туда со специальным заявлением-расчетом.

Как сообщается на странице ФССУ в Facebook, от срока подачи заявления зависит дата финансирования материального обеспечения.

Порядок получения материального обеспечения от Фонда:

Полученный в больнице листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии – кадровику, табельщику или бухгалтеру. Он определяет страховой стаж застрахованного лица и количество дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение. Листок нетрудоспособности передают на рассмотрение в Комиссию (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации – они принимают решение о предоставлении материального обеспечения. Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда. Страхователь подает заявление-расчет в Фонд, после чего осуществляется перечисление средств на специальный счет просителя помощи. Узнать, перечислены ли Фондом средства, застрахованные лица могут в телеграмм-канале ФССУ по тегу #фінансування_страхувальників, где ежедневно обновляется информация о финансировании заявлений-расчетов. Выплата работодателем материального обеспечения застрахованным лицам осуществляется в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, обязаны платить компенсацию утраченного заработка.