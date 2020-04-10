Украинцы могут получить помощь по безработице онлайн: как это сделать. Видео
Государственная служба занятости в связи с карантином в Украине упростила процедуру оформления безработных и выплаты им помощи, а также выпустила по этим вопросам обучающий ролик.
Видео опубликовано в телеграмм-канале "Команда Зеленського" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).
Чтобы встать на учет, достаточно выбрать ближайший филиал и отправить на ее электронную почту пакет документов. А именно:
скан паспорта;
скан ИНН-кода
скан трудовой книжки;
скан документа об образовании.
Сюда же нужно добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства. Все необходимые документы принимаются по электронной почту или можно бросить в ящик для приема корреспонденции. Специалисты также поддерживают связь с безработными по телефону или с помощью электронной почты. По состоянию на 6 апреля в ЦЗ прислали уже 1684 пакета документов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления, в Центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.
Ранее Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.