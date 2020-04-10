Государственная служба занятости в связи с карантином в Украине упростила процедуру оформления безработных и выплаты им помощи, а также выпустила по этим вопросам обучающий ролик.

Видео опубликовано в телеграмм-канале "Команда Зеленського" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Чтобы встать на учет, достаточно выбрать ближайший филиал и отправить на ее электронную почту пакет документов. А именно:

скан паспорта;

скан ИНН-кода

скан трудовой книжки;

скан документа об образовании.

Пособие по безработице

Сюда же нужно добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства. Все необходимые документы принимаются по электронной почту или можно бросить в ящик для приема корреспонденции. Специалисты также поддерживают связь с безработными по телефону или с помощью электронной почты. По состоянию на 6 апреля в ЦЗ прислали уже 1684 пакета документов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления, в Центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Ранее Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.