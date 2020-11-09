Байден победил на выборах США: что теперь будет с гривней

Для украинской гривны победа демократа Джо Байдена на выборах президента США может стать некоторой поддержкой.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Он считает, что от новой администрации США никто не будет ждать радикальных и агрессивных перемен во внешней политике.

"Стимулы его администрации могут дать мощную финансовую поддержку развивающимся рынкам, так как никто не будет ждать радикальных агрессивных перемен во внешней политике США в ближайшее время. Значит – защитные активы будут менее интересны, а активы развивающихся стран наоборот более привлекательными, так как долго являются недооцененными. Но, это все будет актуальным как только мы получим окончательное решение США признать результаты голосования", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине после выходных начал дешеветь и установился на отметке 28,13 грн. Американская валюта упала в цене на 23 копейки.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на выборах в США 7 ноября.