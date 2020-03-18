Как в Украине переживают карантин: компании терпят убытки и сокращают штат

В Киеве из-за усиления мер безопасности закрываются кафе, рестораны и торговые центры, зато растет популярность различных служб доставки.

Сергей Колосков, PR-менеджер сервиса Raketa, рассказывает, что количество заказов увеличилось на 20 % и продолжает расти, также подключаются новые рестораны. В сервисе уверены, что спрос будет расти и дальше, и готовятся к этому: увеличили зону доставки (было 2,5 км от ресторана, теперь – 3,5 км) и выводят больше курьеров. Все они обязаны использовать антисептики и маски, сообщает MC.today.

Количество заказов в сервисе Glovo тоже растет, но в сервисе заметили, что они изменились. Люди чаще заказывают товары в категориях "Аптеки" и "Супермаркеты", и средний чек в этих категориях тоже растет.

В сервисе доставки продуктов "Заказ.ua" после решения Кабмина 11 марта не стали скрывать, что количество заказов выросло на 80 %. В первые дни сборщики не могли полностью собрать заказы – товара в магазинах не хватало, но сейчас ситуация выровнялась.

Об увеличении заказов рассказали и в службе такси. Пока таксисты цены повышать не планируют, компании выводят дополнительные машины.

"В службе такси Uklon заказы выросли на 20 % по сравнению с прошлой неделей", – сообщил операционный директор Сергей Смусь, добавив, что с водителями в службе проводят беседы по поводу гигиены и безопасности.

В связи со сложившейся ситуацией вынуждены перестраивать бизнес заведения общественного питания. В ресторане "100 років тому вперед" в экстренном режиме разрабатывают специальное меню под доставку, рассказал шеф-повар и его создатель Евгений Клопотенко. Также поступают и в ресторанах Philadelphia, "Барсук" и Mushlya Café. Часть команды задействуют для организации доставки, но выручка все равно уменьшится, потому штат придется сократить.

Карантин ударит сильно по кинотеатрах, здесь уже подсчитывают убытки и планируют сокращения. Это подтвердил Дмитрий Деркач, сооснователь "Планеты Кино".

"Мы закрыли все кинотеатры, и никаких поступлений денег уже нет. У нас на счетах осталась определенная сумма, которой нам не хватит до конца марта. Нужно выбирать, за что мы можем платить, и перейти в режим максимальной экономии", – рассказал Деркач.

В апреле, по словам Деркача, кинотеатры ждет другая проблема: будет очень мало фильмов. Выручка, которую они недополучат из-закрытия кинотеатров и переноса премьер, приведет к убыткам: которые составят больше 100 млн грн.

В похожей ситуации оказались и турагентства. Впрочем, здесь пока не могут даже подсчитать убытки – рейсы отменяют десятками, люди не могут вернуться домой.

"Я сам сейчас в Египте и не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что вывезут", – рассказывает владелец турагентства "Мандри" Андрей Андрусенко.

Перестраивают свои бизнес-модели, квест-комнаты, частные детские сады и спортклубы. Организаторы вынуждены отменять и многие свои мероприятия. "Кураж Базар", который должен был пройти 14-15 марта, отменили из-за карантина. Под угрозой и апрельское мероприятие. Основательница инициативы Алена Гудкова рассказала, что работа команды сейчас приостановлена, все проекты заморожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за распространения коронавируса и карантина "Новая почта" закрыла часть отделений. Речь идет о тех пунктах, которые расположены в торгово-развлекательных центрах.

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