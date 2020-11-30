Как определить качественную икру: експерт посоветовала слушать 'хлюпание' и смотреть на икринки

Красную и черную икру осетровых рыб могут фальсифицировать разными способами, но есть определенные признаки, по которым качественный продукт можно отличить от некачественного.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала експерт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко. В частности, она посоветовала обращать внимание на "хлюпание" икры в баночке и идеальную форму икринок.

"Икру, у которой истек срок хранения, перефасовывают, она реализуется в баночках, часто по акционным ценам как произведенная в этом сезоне. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а у икринок будут треснувшие оболочки. Она будет дешевой, но это продукт, который кроме вреда ничего хорошего нам не принесет", – подчеркнула експерт.

По ее словам следует отдавать предпочтение стеклянным баночкам, в которых можно рассмотреть икринки. Икринки должны иметь характерные "пятнышки", "но и это научились подделывать", – отметила она. "Если икринки идеально ровные, это несколько настораживает", – добавила експерт.

Она также посоветовала обращать внимание на маркировку. "Желательно, чтобы было четко написано, икра какой именно рыбы. Желательно, чтобы она была фасована с июня по октябрь, так как в этот период идет нерест осетровых рыб", – пояснила она.

"Если икра сначала фасовалась в бочки, а затем перефасовывалась в баночки, это снижает качество икры и повышает ее опасность", – сообщила Сидоренко.

В то же время она отметила, что не стоит рассчитывать на полноценную маркировку на баночках весом 50 или 100 граммов. "Там вы ничего не увидите, можно услышать только хлюпание".

"Я бы рекомендовалв обращать внимание на замороженную или охлажденную икру. Это придаст уверенности в том, что вы имеете свежий натуральный продукт", – сказала експерт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Союзе потребителей Украины рассказали, что масло фальсифицируют по всей территории Украины. Самая распространенная фальсификация – добавление в продукт пальмового масла.