''Как они выживают?'' Сеть шокировали нищенские зарплаты в ''ДНР''

В так называемой Донецкой народной республике работникам Макеевского металлургического завода анонсировали повышение окладов в 2019 году на 50-100 рублей (около 20-40 гривен), что стало объектом шуток пользователей социальных сетей.

"Завидуй, Украина! По ВТС опять "щедро" зарплату подняли, причем второй раз за год", – пишет в Twitter блогер Hochu Domoy.

"Это у вас такие зарплаты на российские цены?! П****ц, вас "братья" опустили", – отметила Яська.

"‏На пару буханок хлеба – достижение", – иронизирует UkraineForever.

"Как они выживают и еще на работу за ЭТО ходят?" – задается вопросом Семен Семеныч.

"‏Ну, теперь богатый новогодний стол обеспечен", – резюмировал Master's Degree.

Завидуй, Украина!

По ВТС опять "щедро" зп подняли, причем второй раз за год))))) pic.twitter.com/Xiufz4noCs — hochu 🎄 domoy (@hochu_dodomu) 26 декабря 2018 г.

Twitter Hochu Domoy

Twitter Hochu Domoy

Twitter Hochu Domoy

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.