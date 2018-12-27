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''Как они выживают?'' Сеть шокировали нищенские зарплаты в ''ДНР''

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В так называемой Донецкой народной республике работникам Макеевского металлургического завода анонсировали повышение окладов в 2019 году на 50-100 рублей (около 20-40 гривен), что стало объектом шуток пользователей социальных сетей.

"Завидуй, Украина! По ВТС опять "щедро" зарплату подняли, причем второй раз за год", – пишет в Twitter блогер Hochu Domoy.

"Это у вас такие зарплаты на российские цены?! П****ц, вас "братья" опустили", – отметила Яська.

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"‏На пару буханок хлеба – достижение", – иронизирует UkraineForever.

"Как они выживают и еще на работу за ЭТО ходят?" – задается вопросом Семен Семеныч.

"‏Ну, теперь богатый новогодний стол обеспечен", – резюмировал Master's Degree.

''Как они выживают?'' Сеть шокировали нищенские зарплаты в ''ДНР''

Twitter Hochu Domoy

''Как они выживают?'' Сеть шокировали нищенские зарплаты в ''ДНР''

Twitter Hochu Domoy

''Как они выживают?'' Сеть шокировали нищенские зарплаты в ''ДНР''

Twitter Hochu Domoy

''Как они выживают?'' Сеть шокировали нищенские зарплаты в ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Я бы понял, если бы над этими зарплатами прикалывались американцы или москвичи. Но они не будут. Заглядывать в чужой карман и в России, и в Америке считается неприличным. Вот почему это делают нищеброды-украинцы? Совковый менталитет?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Ivanov Valeriy, а как назвать менталитет людей, живших весьма прилично при Украине, но неуемно желающих жить "пабагатомукаквроссии" и в результате оставшихся с дыркой от бублика????
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