Как Фукс потерял многомиллиардный бизнес в России: расследование

Российский олигарх Павел Фукс построил бизнес-империю в Москве на недвижимости. Но по нему ударил кризис 2008-2009 годов, а также ушел главный партнер по башне "Евразия" – Мухтар Аблязов.

Как сказано в статье Forbes, из-за этих двух факторов Фуксу пришлось распродать все свои российские активы и переехать в Украину.

"Как и по многим московским девелоперам по Фуксу ударил кризис 2008-2009 годов. Но первым столкнулся с проблемами партнер Фукса по башне "Евразия" Мухтар Аблязов. В начале 2009 года казахстанское правительство национализировало БТА Банк, который докапитализировало в кризис, а местная генпрокуратура завела на Аблязова уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества. Экс-министр скрылся от преследования в Великобритании, обвинив президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в захвате его имущества стоимостью $10 млрд", – сказано в материале.

Таким образом, как указывает издание, достраивать "Евразию" в "Москва-Сити" Фуксу пришлось в одиночку. Он выкупил долю БТА Банка в проекте за $50 млн, но из-за финансовых проблем строительство небоскреба, возведенного до 44-го этажа, было остановлено.

"В 2011 году Сбербанк потребовал от Фукса вернуть кредит на 5 млрд рублей, выданный в 2008 году на строительство "Евразии". Выплаты около $200 млн требовал Альфа-банк — этот кредит Фукс взял в 2008 году, чтобы выкупить более 500 га земли на Истре у Capital Group. Проблемы не обошли стороной и башню "Империя". В 2012 году компания-застройщик "Флейнер-Сити" Фукса вышла из договора долевого строительства, по которому должна была передать помещения в здании офшору Filtrand Properties Гранкина, задержавшему финансирование проекта. В ответ Filtrand Properties обратилась в суд", – узнали журналисты.

Отмечается, что долг Фукса перед Сбербанком в итоге выкупили структуры миллиардера Сулеймана Керимова F13, он же вскоре стал основным владельцем башни "Евразия".

"С Альфа-банком удалось подписать мировое соглашение, по которому Фукс обязался выплатить долг до конца 2012 года. Для этого пришлось продать земли на Истре. Разбирательство с Filtrand Properties Гранкина также закончилось мировым соглашением и к 2015 году Фукс продал свою долю в "Империи" группе Solvers Олега Малиса. Тогда же он вышел из капитала Совкомбанка и избавившись почти от всех активов, вернулся в Украину. Сумму долга, который ему пришлось погашать из-за кризиса, распродавая активы, Фукс оценивал в $650 млн", – поясняется в статье.

Сегодня башней "Евразия", которую Фукс начинал строить с Мухтаром Аблязовым, владеет ВТБ.

"Но не все бывшие контрагенты Фукса согласны, что он расплатился с долгами. В 2014 году БТА Банк выкупил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup выплатить одной из структур БТА Банка $55 млн. Как образовался этот долг? Договорившись в 2009 году выкупить долю БТА Банка в проекте "Евразии" за $50 млн, компания Фукса выплатила только $20 млн, а затем отказалась переводить второй транш. Этим претензии не ограничиваются. Казахские правоохранители считают Фукса ответственным за вывод вместе с Аблязовым денег из БТА Банка и направили запрос в Украину с просьбой оказать содействие в допросе бизнесмена", – отмечает издание.

Как сказано в статье, проблемы у Фукса есть и из-за других московских проектов.

"Осенью 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена — к тому моменту он уже покинул Россию и жил в Украине. По версии следователей, Фукс вывел из России половину из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House, превратившегося в итоге в долгострой. В начале 2020 года на одном из судебных заседаний адвокат Фукса Сергей Шенкнехт отвергал обвинения в адрес своего клиента: "Все расходы на застройку, а также объемы работ подтверждены документально, в том числе актами выполненных работ. Павел Фукс принимал все меры для завершения строительства этого объекта, и на сегодняшний день он готов на 98%", – заключается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в сеть слили документы финансовой разведки США. Оказалось, что крупнейшие мировые банки проводили сомнительные операции на миллиарды долларов. Деньги переводили террористам, чиновникам отправляли взятки, а странам и предпринимателям помогали уходить от санкций. В скандале замешан и Павел Фукс.