Заставляют работать за бесплатно и требуют деньги на еду: как работодатели обманывают украинцев

Украинцев все изощренней обманывают при устройстве на работу. Часто жертвами мошенников становятся фрилансеры, которым не выплачивают заработанные деньги. Или новички, которым обещают приличную зарплату и контракт, а в результате оставляют с носом.

К тому же, чтобы сэкономить владельцы компаний все чаще заставляют сотрудников работать за двоих или самостоятельно урезают премии. Подробнее о схемах обмана при трудоустройстве – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обещали 8 тысяч, а заплатили тысячу

Очень часто работодатели, нанимая на работу, обещают хорошую зарплату, официальное оформление. Правда, избегают уточнить все условия.

Обещают хорошую зарплату

Киевлянин Вячеслав рассказывает о своем опыте трудоустройства. Ему предложили поработать менеджером по поиску рекламы в одном издании. Обещали платить минимум 8 тысяч гривен, но особых условий не выдвигали.

"Мне приходилось весь рабочий день обзванивать мелких предпринимателей, которые потенциально могли дать нам небольшой блок рекламы. Руководитель хвалил, говорил, что отлично все получается, план выполняю. Прошел месяц, а денег нет. После напоминания мне выдали 1 тысячу гривен. На мой вопрос, ответили, что, оказывается, план я не выполнил, немного не дотянул. Но и через месяц история повторилась. Конечно, я ушел", – рассказывает OBOZREVATEL Вячеслав.

Приходилось целый день обзванивать клиентов Медстрахсервис

Яна Смирнова из Харькова нашла работу копирайтером в одной из столичных компаний. Работать нужно было удаленно, со своего компьютера. "Задание я брала прямо на сайте этой компании, каждая написанная мной статья оценивалась в определенную сумму. Причем мне пообещали, что после первого же выполненного задания со мной заключат контракт", – рассказывает Яна.

Девушка написала пару статей, а когда поинтересовалась контрактом, то получила ответ, что только когда она заработает более 500 грн, ей их выплатят и сразу же подпишут документы.

"Мне предложили написать объемный текст на английском языке. Я несколько дней над ним работала, обещали заплатить тысячу гривен. Но как только текст сдала, сразу появились претензии – то фото не так поставила, то вместо двух цитат, нужно найти три в каждую главу.

В результате мне сказали, что с текстом я не справилась. Я решила больше не сотрудничать, поняла, что меня просто обманули. Тем более отыскала отзывы тех, кто пытался с ними работать. Оказалось, они не первый раз так поступают и ни с кем контракт не заключают. Так ведь проще обманывать", – пожаловалась Яна.

Кандидаты на работу Упрощенка

Кстати, HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина советует обязательно, перед тем как идти на собеседование, промониторить отзывы сотрудников о компании и проанализировать их. "Нужно сразу отмести отзывы, которые пишут, например, конкуренты. А также если бывший сотрудник жалуется на грубиянку секретаршу, то это не столь важно. Главное понять – платят ли тут вовремя зарплату и как относятся к сотрудникам", – говорит OBOZREVATEL Пашкина.

Наживаются на кандидатах

Как отмечает HR-эксперт, есть работодатели, которые в качестве теста дают прошлогоднюю работу своих сотрудников. Чтобы просто посмотреть, как человек справляется, как мыслит. А есть и такие, кто для пробы предлагает кандидату выполнить реальную работу. Очень часто это касается творческих профессий.

"Таким образом, за счет кандидатов, которым ничего пока не платят, разрабатывают целые маркетинговые исследования, составляют планы и стратегии, готовят дизайн или статью. Кандидат, конечно, старается, выкладывается на полную, а потом ему говорят, что другой конкурент оказался лучше", – говорит Пашкина.

Кандидатов просят выполнить реальную работу бесплатно vsnbazar

До сих пор живуч и сетевой маркетинг. Так в объявлениях о работе пишут, что ищут менеджеров, маркетологов, начальников отделов кадров, помощников руководителей. А на деле оказывается, что человек должен продавать подушки или посуду по телефону.

Часто обманывают фрилансеров – людей, которые ищут заказы в интернете. Например, написать статью, сделать копирайт, или разработать небольшой сайт, программу для мобильного приложения. В таких случаях не стоит браться за работу, не получив хотя бы 50% предоплаты и не обговорив точно условия.

Часто обманывают фрилансеров Деловой мир

Купи коньяк и десерт

Недавно один из пользователей соцсетей рассказал, как он пытался устроиться на должность семейного водителя. Объявление он нашел в интернете. Созвонился с автором.

"Он меня спросил, курю ли я, выпиваю ли? Потом сообщил, что он депутат и предложил приехать на встречу. Приезжаю, набираю его, а он говорит, не мог бы я зайти в магазин купить бутылку коньяка и десерт, у них, мол, банкет", – пишет мужчина

А потом еще и попросил пополнить ему счет на телефоне. "На что я ответил, что больше денег у меня нет". Кандидат на работу еще долго ждал звонка от работодателя, но тот больше на связь не вышел.

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По словам Татьяны Пашкиной, до сих пор люди попадаются на вакансии, где требуется платить за обучение или покупать униформу. Или вовсе предлагают за свой счет выкупить комплектующие для будущей работы. Никогда не стоит связываться с такой работой. Потому что тут, скорее всего, пытаются заработать на вас.

Подкидывают работу и урезают премию

Бывает, что обман происходит и из-за недопонимания работодателя и кандидата. "Человек взял аванс за работу. Но он видел объем работы по-своему и честно его исполнял. А вот у работодателя были совсем иные представления об этом.

Или человек устроился на испытательный срок, а по истечении месяца-двух ему говорят, что он не подходит. Человек считает, что его обманули. А работодатель думает, что кандидат не достаточно себя проявил, потому что он рассчитывал на другое", – поясняет Пашкина.

Или бывают другие ситуации. Кандидата берут на вакансию, но постепенно подкидывают все больше и больше работы. То коллега заболела, то в отпуск ушла, нужно помочь, все ведь одним делом занимаемся. И в результате оказывается, что помощь превращается в твои обязанности причем за эту же плату.

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В таких случаях нужно четко очерчивать свой круг обязанностей, расспрашивать уже при собеседовании, что именно придется делать.

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Также случается, что работодатель пересматривает систему бонусов или премий в одностороннем порядке. "Я работала менеджером в компании, которая торгует косметикой. Я как продавала косметику, так и отвечала за продвижение бренда в соцсетях. Правда, долгое время мы сотрудничали с компанией, которая профессионально это делала, но потом директор решила сэкономить, и отказалась от их услуг.

Все легло на меня, и продажи в первый месяц немного упали, примерно на 30%. Директор решила, что во всем виновата я и просто не доплатила мне треть зарплаты. Мне пришлось уйти", – рассказывает OBOZREVATEL Даша Черненко.

По словам Татьяны Пашкиной, такое случается. Когда работодатель в одностороннем порядке пересматривает систему бонусов, премий: "Человек хорошо работает весь год. А работодатель решает, что слишком много придется заплатить премии. И в результате 7% превращаются в 5%, а то и в 3%".

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