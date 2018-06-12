Как новая революция изменит жизнь украинцев: ведущие экономисты спрогнозировали будущее

На пороге Четвертая промышленная революция. Новые технологии, цифровизация и роботизация проникнут во все сферы жизни человека. С такими прогнозами соглашаются ведущие экономисты по всему миру. ООН в своем докладе обратилась к государствам с советом просчитать влияние новых технологий на экономики их стран и принять меры для смягчения последствий. Новая промышленная революция с одной стороны даст резкий толчок для развития экономики, а с другой – лишит миллионы сотрудников рабочих мест.

OBOZREVATEL изучил отчет Всемирного экономического форума (ВЭФ) и выяснил, как жизнь украинцев может изменится в будущем.

Сценарий №1. Технологии побеждают

Автоматизация, облачные технологии, робототехника проникли в повседневную жизнь каждого человека, число рабочих мест резко сократилось, а страны с развитой экономикой предоставляют своим гражданам "безусловный базовый доход". Такое будущее эксперты ВЭФ описали в первом сценарии развития производства. Стоит отметить: среди ведущих мировых экономистов идея базового дохода пользуются популярностью. Более того, в некоторых развитых странах Европы такую концепцию уже пытаются воплотить в жизнь.

Безусловный доход – деньги, которое правительство платит каждому гражданину. Полученные средства позволяют безбедно жить и не работать. К слову, для Украины безусловный доход для каждого звучит не реалистично, но в некоторых странах такое новшество становится обычной практикой. К примеру, уже сейчас в рамках эксперимента базовый доход вводят в Финляндии.

Эксперты Всемирного экономического форума в своем докладе поясняют: ручную работу практически полностью заменят роботы, новые технологии позволят ускорить экономический рост. Учитывая, что количество рабочих мест значительно сократится, базовый доход – возможность снять социальное напряжение в обществе. Уже сейчас противники новой промышленной революции говорят о том, что большинство людей может остаться без работы и бедствовать, в то время как крупный бизнес не только сэкономит на рабочей силе, но и будет получать сверхприбыль. Идея базового дохода, которую еще в 16-м веке описал Томас Мор, эту проблему решает.

ВЭФ

Согласно первому сценарию, люди смогут выбирать: будет ли их ребенок ходить в школу, либо учиться с помощью виртуальных технологий не покидая дом. Офисных и общественных зданий станет меньше: часть школ закроется, число "белых воротничков" резко сократится.

"В экономике, которая в первую очередь работает на автоматизации, люди будут проводить больше времени дома, увеличивая спрос на жилые активы", - говорится в прогнозе ВЭФ. Появится время для досуга и путешествий, поэтому в городах будет активно развиваться транспортная инфраструктура.

Сценарий №2. Корпорации управляют миром

Новый финансовый кризис по своим масштабами многократно превзойдет спад экономики в 2007-2008 годах, а правительства окажутся в долговых ямах, говорится во втором сценарии развития. И в то время как власть будет терять свои позиции, крупный бизнес постепенно переберет на себя функции, которые раньше были свойственны только государству (общественное образование, развитие социальной инфраструктуры).

Новый глобальный вызов – киберпреступность. Опасаясь взломов, обмениваться информацию будут только в закрытых системах без доступа к общей сети, что ограничит глобальное сотрудничество. Экономический рост постепенно возобновится, однако отношение к деньгам изменится. "Новая прибыль стимулирует широкое принятие бережливых принципов", - говорится в сценарии. Природные ресурсы станут дефицитными, неквалифицированные рабочие потеряют свои места.

ВЭФ

Большинство строительных работ происходит на заводе-изготовителе, которые сочетают обычные технологии производства с трехмерной печатью.

К слову, значительный рост влияния социально ответственного бизнеса на страны в одном из прогнозов развития рынка труда также предусмотрели аналитики PwC. В своем прогноз они утверждают, что карьера в крупной компании будет определять социальное и материальное положения в обществе. Более того, в корпорациях будут оценивать и отслеживать физическое состояние своих сотрудников. "Работодатель разделяет элиту и других сотрудников; компании берут на себя функции, которые ранее выполнялись государством - от образования детей и заботы о пожилых людях до здравоохранения", - описывают в PwC один из сценариев будущего.

Сценарий №3. Зеленый

Передовые страны создают Объединенные устойчивые нации (ОУН), говорится в третьем прогнозе экономистов ВЭФ. Главные из задачи – сократить истощение природных ресурсов, остановить изменение климата. Новые тенденции подталкивают развитие промышленности в другом направлении: безвредные материалы, минимальное влияние на экологию. Тех, кто продолжает использовать вредное производство, обязывают платить высокие налоги.

Главный тренд – экономия. Интернет-платформы позволяют людям делиться жильем, транспортными средствами. С одной стороны, сократится потребление, а с другой – экономики многих стран войдут в продолжительный период стагнации.

"Спрос сокращается для новых коммерческих, офисных и промышленных зданий из-за сильного сокращения потребления и промышленной деятельности. По мере увеличения местного производства потребность в грузовых перевозок снижается, сокращая строительство новой грузовой инфраструктуры", - говорится в сценарии. Появляются новые профессии - инженеры по ресурсоэффективности, специалисты по устойчивости. К слову, как рассказали OBOZREVATEL в Институте демографии и социальных исследований при Национальной академии наук, в Украине также будут пользоваться спросом специальности, связанные с экологией и эффективным потреблением энергоресурсов.

Уже сейчас сотни инженеров получили дипломы энергоаудиторов, их задача сократить потребление электроэнергии, газа, воды на производствах и в жилых домах. Природные ресурсы исчерпываются, их стоимость растет. Это приводит к необходимости жестко регулировать потребление и экономить.

Ни один из описанных сценариев, отмечают в докладе ВЭФ, нельзя воспринимать как четкий прогноз будущего. Вероятнее, в будущем можно будет столкнуться с новшествами, описанными в каждом из сценариев.