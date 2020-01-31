"Как накопить на старость?" Розенко разгромил Кабмин из-за пенсионной реформы

Заявление Кабмина, что в Украине не время запускать накопительную пенсионную систему, прямо противоречит предвыборным обещаниям партии "Слуга народа".

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя слова министра социальной политики Юлии Соколовской о том, что украинцы должны сами позаботиться о своей старости.

"Хочу обратить внимание на первую часть этой фразы, что нынешняя власть не видит смысла во введении накопительной системы пенсионного страхования – мол, это несвоевременно, нет условий и так далее. А уже вторая часть фразы министра касалась того, что надо стимулировать граждан, чтобы они думали о своем пенсионном будущем сами. В этих ее словах заложена, с одной стороны, серьезная угроза, с другой стороны – противоречия", – заявил Розенко.

Бывший вице-премьер напомнил, что в предвыборной программе партии "Слуга народа" было четко написано о необходимости введения в Украине накопительной системы пенсионного страхования.

"В программе "Слуги народа" одно, а правительство, назначенное политической силой "Слуга народа", рассказывает о том, что не время вводить", – возмутился он.

Розенко также прокомментировал слова Соколовской о том, что украинцы должны откладывать деньги сами: "Как раз накопительная система и негосударственные пенсионные фонды – это элемент, через который украинцы могут и сами накопить на свое будущее. Когда нет системы негосударственных пенсионных фондов, как украинец может копить? Наоборот, надо развивать эту систему".

"Чтобы у человека возникло желание откладывать на старость, у него должен возникнуть достаточный ресурс. У украинца, который сегодня получает 8-9 тыс. грн зарплаты, есть возможность что-то еще дополнительно откладывать?" – подчеркнул бывший вице-премьер.

По его словам, при накопительной системе часть уже существующих налогов будет перераспределяться на дополнительное пенсионное страхование. Это не потребует от украинцев вкладывать в свое будущее дополнительный ресурс.

Он выразил убеждение, что украинцы в будущем должны получать пенсию не из одного источника, как сегодня, а из трех – солидарной, накопительной системы и негосударственных пенсионных фондов.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" разработала законопроект, согласно которому запуск второго уровня пенсионного накопления начнется лишь с 2023 года. Согласно документу, украинцы ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты на второй уровень пенсионного страхования.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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