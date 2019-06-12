ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт

/Новости экономики

"Как людям в глаза смотреть будете?" Оккупантов пристыдили из-за нового ЧП в Крыму

5.1тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму местные жители забили тревогу из-за возможного нового выброса опасных веществ на заводе "Крымский Титан" в Армянске.

Пользователи в сети сообщают о разных аномалиях в городе. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Она опубликовала скриншоты с местных пабликов, где пользователи предупреждают друг друга о вероятной угрозе: "Замечали, что в последнее время снова начало вонять кислотой и качели липкие. Походу, в кислоте", "Да, есть. И сыпь у ребенка".

Также, судя по другим скриншотам, на предприятии есть проблемы с выплатой зарплаты.

"Крымский Титан"

Крым.Реалии

"Армянск — город-стабильность — Фирташ снова травит людей кислотой и не платит зарплату на "Титане", — отметила блогер.

Новости
"Деградируют без русских": главарь Крыма отличился перлом об Украине

При этом, в местном паблике написали: "Опять на заводе людям заработную плату не дали, начальство оборзело, завтра праздник! А оно еще в депутаты Армянского горсовета собралось баллотироваться!!! Как людям в глаза смотреть будете?".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске все началось в ночь с 24 на 25 августа 2018 года — жители стали жаловаться на то, что им тяжело дышать, слезятся глаза, появились сыпь и кашель. Многие говорили, что в воздухе ощущается запах серы. Все металлические предметы в домах и на улицах покрылись ржавчиной, а также липким коричневым веществом. Опали листья с деревьев.

Источником катастрофы называют завод "Крымский титан", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Сначала люди подозревали, что произошел выброс. Но более вероятной является другая версия — специальные озера, куда сбрасываются кислотные отходы завода, от засухи пересохли.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымКрымский титансоцсети
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
9
Смешно
4
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Ой, какая неожиданность! Кто бы мог подумать?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ткачук Татьяна, как там речушка Рось?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ткачук Татьяна, в зеленом дерьме уже купалась? у Одессы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel