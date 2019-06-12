"Как людям в глаза смотреть будете?" Оккупантов пристыдили из-за нового ЧП в Крыму

В оккупированном Россией Крыму местные жители забили тревогу из-за возможного нового выброса опасных веществ на заводе "Крымский Титан" в Армянске.

Пользователи в сети сообщают о разных аномалиях в городе. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Она опубликовала скриншоты с местных пабликов, где пользователи предупреждают друг друга о вероятной угрозе: "Замечали, что в последнее время снова начало вонять кислотой и качели липкие. Походу, в кислоте", "Да, есть. И сыпь у ребенка".

Также, судя по другим скриншотам, на предприятии есть проблемы с выплатой зарплаты.

"Крымский Титан" Крым.Реалии

"Армянск — город-стабильность — Фирташ снова травит людей кислотой и не платит зарплату на "Титане", — отметила блогер.

При этом, в местном паблике написали: "Опять на заводе людям заработную плату не дали, начальство оборзело, завтра праздник! А оно еще в депутаты Армянского горсовета собралось баллотироваться!!! Как людям в глаза смотреть будете?".

Армянск

город-стабильность

Фирташ снова травит людей кислотой и не платит зарплату на Титане pic.twitter.com/8BM9wWrYQH — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 11 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске все началось в ночь с 24 на 25 августа 2018 года — жители стали жаловаться на то, что им тяжело дышать, слезятся глаза, появились сыпь и кашель. Многие говорили, что в воздухе ощущается запах серы. Все металлические предметы в домах и на улицах покрылись ржавчиной, а также липким коричневым веществом. Опали листья с деревьев.

Источником катастрофы называют завод "Крымский титан", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Сначала люди подозревали, что произошел выброс. Но более вероятной является другая версия — специальные озера, куда сбрасываются кислотные отходы завода, от засухи пересохли.

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