Как купить биткоин: сколько стоит и где оформить

Биткоин находится на пороге очередного взлета, заявляет часть экспертов. Интерес к криптовалютам снова растет и инвесторы, боясь потерять выгоду, всерьез задумываются об участии в рынке. Заработать (как и потерять) с помощью биткоина могут и простые украинцы. ОBOZREVATEL разобрался, как правильно купить биткоин и сколько он может стоить.

Как купить биткоин: инструкция

Шаг первый – завести кошелек. Для этого можно использовать популярные системы. Чтобы найти площадку, достаточно запросить у поисковика "популярный кошелек криптовалют". Указав почту, можно будет получить собственный ключ. На указанный вами адрес придет ссылка для активации. Зайти в систему можно, зная адрес кошелька и ключ от него.

Не обязательно вводить настоящее имя и фамилию – проверять информацию никто не будет. Правда, придется также указать свой номер телефона. На него придет еще один пароль. Без него зарегистрироваться не получится.

В своем аккаунте можно увидеть актуальный курс криптовалют и состояние своего счета. Это чуть ли не единственные функции кошелька.

Шаг второй – купить биткоин. Для этого нужно выбрать один из обменников. Минимальная сумма, которую можно потратить на биткоин, колеблется от 500 до 4000 грн.

Для примера выбираем первый попавшийся обменник. Здесь обещают провести операцию всего за 5 минут. Правда, на самом деле покупка может занять до 20 минут. В обменнике нужно указать адрес кошелька и перевести деньги с помощью одной из платежных систем на адрес продавца. После этого из обменника биткоин стоит перевести на собственный кошелек.

Сколько стоит биткоин в грн

Действующий курс – 182,3 тыс. грн за монету. Но стоимость меняется практически каждую минуту и также зависит от конкретного обменника. Как и в случае с покупкой долларов, лучше дождаться момента с оптимальным курсом. Правда, если с американской валютой понятны хотя бы сезонные зависимости – летом дешевле, зимой дороже – то предугадать курс биткоина крайне сложно.

К примеру, основатель и главный аналитик Fundstrat Том Ли считает: курс биткоина к концу года может вырасти до $22 тыс. (на данный момент - $6,4 тыс). В то же время курс Ethereum (эфириум) за ближайшие три месяца может подняться на 726% (на данный момент стоимость "монеты" составляет $230).

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.