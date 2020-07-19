Как изменится курс доллара при новом главе НБУ: появился прогноз

Назначение нового главы НБУ Кирилла Шевченко не повлечет резких изменений курса валют. Колебания будут только в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил экономист, координатор экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов в эфире телеканала "Украина 24".

Он проанализировал месседжи, которые озвучил новый глава НБУ.

"Первое – он сказал, что Национальный банк будет независимым, будет придерживаться того, что записано в 6 статье закона о НБУ, о стабильности денег. То есть прежде всего – стабильная ценовая ситуация. Он сказал, что инфляционная трактовка у него не вызывает сомнений и в целом эта политика продолжится ... Второй момент – безусловно, Национальный банк и украинская финансовая власть будет работать с международными финансовыми организациями. Это является одним из приоритетов в условиях высокого дефицита бюджета и высокого долгового давления", – рассказал экономист.

Блинов считает, что существует необходимость изменить прогнозируемый курс доллара на 2020 год. По его мнению, "выйти на средний за год уровень 29,5 грн за доллар – точно нереально".

"Текущая ситуация у нас очень близка к балансу – уровень спроса и предложения на рынке. Есть немножко волатильность, которая связана с назначением нового главы НБУ и отставкой старого. В короткой перспективе больших колебаний точно не будет", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 16 июля назначила на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.

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По прогнозам экспертов, при новом главе НБУ курс доллара останется стабильным. Сразу после новости об отставке экс-главы Нацбанка Якова Смолия ряд экспертов и политиков озвучил неутешительный прогноз, мол, гривня начнет стремительно дешеветь, а независимость НБУ закончилась.

Впрочем, в Украине уже длительное время Нацбанк не устанавливает стоимости доллара. Он всего лишь скупает излишки валюты, чтобы гривня резко не укреплялась, и продает валюту, когда ее нет, чтобы гривна резко не падала. То есть единственная задача – избежать резких колебаний.