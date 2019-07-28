"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички

В сеть появилось фото электрички "Укрзалізниці" Киев — Казатин, которое шокировало своим внешних видом, в частности изношенностью.

Снимок в Facebook опубликовала пользователь Лора Манек. На нем видно, что вагоны ржавые до дыр, окна грязные и темные. С первого взгляда на электричку, трудно поверить, что такой состав вообще может передвигаться.

Женщина назвала поезд "скотовозкой" и пожалела людей, вынужденных ежедневно пользоваться таким "сервисом" "Укрзалізниці".

"Ребята, ну это же реальная жесть! Ну как на вот таком можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев — Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких „скотовозках“ каждый день", — написала женщина.

В сети ситуация вызвала волну возмущения: "Это ж Гиперлуп?", "Похоже на поезд из фильма про зомби", "Фильм ужасов какой-то", "Ну, чуть коррозией покрыты, но ходят)", "А где фото из нутри? может там вполне комфортно! Просто снаружи чуть поржавел вагон, потрескалась краска и все)))", "Я бы сказала - ржавая жесть".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поезде "Укрзалізниці" следованием Измаил-Киев в одном из вагонов во время движения выпало окно и травмировало ребенка.

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