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"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички

8.5т Читать материал на украинском

В сеть появилось фото электрички "Укрзалізниці" Киев — Казатин, которое шокировало своим внешних видом, в частности изношенностью.

Снимок в Facebook опубликовала пользователь Лора Манек. На нем видно, что вагоны ржавые до дыр, окна грязные и темные. С первого взгляда на электричку, трудно поверить, что такой состав вообще может передвигаться.

Женщина назвала поезд "скотовозкой" и пожалела людей, вынужденных ежедневно пользоваться таким "сервисом" "Укрзалізниці".

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"Ребята, ну это же реальная жесть! Ну как на вот таком можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев — Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких „скотовозках“ каждый день", — написала женщина.

В сети ситуация вызвала волну возмущения: "Это ж Гиперлуп?", "Похоже на поезд из фильма про зомби", "Фильм ужасов какой-то", "Ну, чуть коррозией покрыты, но ходят)", "А где фото из нутри? может там вполне комфортно! Просто снаружи чуть поржавел вагон, потрескалась краска и все)))", "Я бы сказала - ржавая жесть".

"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички
"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички
"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички
"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички
"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички
"Как из фильма про зомби": сеть ужаснуло фото украинской электрички

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поезде "Укрзалізниці" следованием Измаил-Киев в одном из вагонов во время движения выпало окно и травмировало ребенка.

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Место
Украина
Теги
Укрзалізниця фотографии
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Комментарии
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Для свинопасов из Берега Свидомой Кости пойдёт, а в Сомали бы побрезговали.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
это великая пукраина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бедная украина))))))))))))))))Какая убогость Вот все ваши достижения за 29 лет...А у нас на Кубани уже давно новые Ласточки везде ходят))
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