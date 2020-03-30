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31 марта • обновлено в 01:21
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Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

3.4т
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Депутаты в защитных костюмах, масках, очках, крики "Ганьба", пиццы на первом этаже и жаркие споры. Так прошли внеочередные заседания Верховной Рады 30 марта. Нардепы приняли историческое решение – запустили рынок земли.

О том, как прошло заседание парламента – читайте в материале OBOZREVATEL.

Просьба Зеленского и реакция депутатов

Всего за один день Рада провела три (!) внеочередных заседания. Решили за день рассмотреть все: и секвестр бюджета (его провалили), и законопроект о запрете возврата ПриватБанка бывшим собственникам (приняли в первом чтении) и скандальный рынок земли. Президент Владимир Зеленский попросил нардепов последнее решение поддержать, потому что нужны деньги от МВФ. А без рынка земли не будет и кредита.

Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

fb.com

Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

fb.com

К просьбе главы государства прислушались не все. "Вы занимаетесь мародерством", – заявила Наталья Королевская. Она вместе со своей фракцией "Оппозиционная платформа – За Жизнь" настояли на отдельном рассмотрении каждой из сотен своих правок. И каждый раз выступали с одним и тем же призывом – землю не трогайте.

Что говорят противники рынка в Раде:

  • решение о продаже земли должны принять только на референдуме (денег на него нет, да и украинцы, согласно большинству опросов, против);

  • землю нельзя продавать, потому что у украинцев нет денег ее купить;

  • все и так уже распродали, только земля и осталась.

Что говорят сторонники рынка в Раде:

  • рынок земли работает во всех цивилизованных странах;

  • иностранцы покупать землю не смогут, а в первое время рынок будет работать только для простых украинцев (не компаний) и с ограничением в 100 га (купить больше нельзя);

  • без рынка земли не будет помощи от МВФ, у Украины будут крупные проблемы.

Ее коллега Нимченко уже в девять часов вечера возмутился: "не делайте из народных депутатов рабов". Мол, работать нужно днем, а не сутками. В какой-то момент депутаты попытались вовсе сорвать заседание – вытащили свои карточки и после неудачного голосования за очередную правку заявили – зарегистрировались всего 219 нардепов, нет кворума и нужно останавливаться. Вице-спикер Руслан Стефанчук с таким аргументом не согласился: "ну вы же сами карточки вытащили".

Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

fb.com

После того, как оказалось, что в зале, если верить карточкам, всего 4 депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (хотя еще несколько часов назад было 44), "слуги народа" в унисон закричали "Ганьба".

Кричали "Ганьба" и представители "Европейской солидарности", когда Стефанчук в очередной раз отказался закрыть заседание. Даже пытались заблокировать трибуну, но продолжилось это всего несколько минут. Потом снова вернулись по своим местам – рассматривать правки.

На общем фоне даже известная борец с рынком земли в Украине Юлия Тимошенко показалась очень сдержанной. Выступала всего несколько раз, трибуну не блокировала, ни с кем не толкалась.

Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

fb.com

Маски и пиццы

На входе в зал каждому депутату выдали средства личной защиты. И после каждого выступления без маски в зале устраивали скандал: настаивали надеть маску и не распространять заразу. Все боятся коронавируса. Со скандалами из-за масок и взаимным контролем прошло многочасовое заседание Рады.

Некоторые депутаты не просто не снимали маски, но и надели полный защитный костюм. Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко известен в стенах Рады своим внимательным отношением к здоровью: занимается спортом, правильно питается и дезинфицирует руки несколько раз в час. В Раду Тищенко пришел в таком виде:

Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

Ближе к 22 вечера в телеграм-каналах начали делиться сообщением от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он приглашал парламентариев на пиццу – работа работой, но без ужина депутаты остаться не могут.

Пиццы от Арахамии, крики "Ганьба" и скандал с масками: как Рада проголосовала за рынок земли

В 00:30 часов нардепы, выполнив свой долг, начали расходиться по домам. Уже через 9 месяцев в стране запустят рынок земли, а перед МВФ можно смело отчитываться: свое "домашнее задание" власть выполнила, можно присылать новый транш.

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Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Теги
Земля реформа Партия Слуга народа
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Arakilyn Dimasx
Arakilyn Dimasx
Нарешті
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Больше продавать нечего,это революция достоинства.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Это значит ВСУ воюет на Донбассе,чтобы распродать и ту землю олигархам и иностранцам
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