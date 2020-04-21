Как экономика Украины пострадает из-за коронавируса: Верланов оценил новый бюджет

В Украине, как и в ряде других стран, дефицит бюджета вырос до 7,5% в связи с карантином, введенном из-за вспышки коронавируса.

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Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов в интервью НВ.ua.

По его словам, дефицит бюджета — это итоговая цифра о доходах, которая закладывается в связи с пересмотром ВВП, в этот раз из-за пандемии и мирового кризиса.

"Если вы посмотрите прогнозы по падению ВВП разных стран, мы видим, вот Словакия — 6,1%. В Словакии очень сильная экономика, и Украина определенный период времени смотрела на Словакию как на модель, по которой можно пойти. Это крупные предприятия, на которых заняты большое количество людей, которые становятся точками роста. Это интересная, довольно сильная европейская экономическая модель, и по ней — минус 6,1%. Поэтому, конечно, это мировая проблема", - рассказал глава ГНС.

Сергей Верланов

Комментируя доходы в госбюджет, которые касаются налоговой, Верланов назвал их реалистичными, и заявил, что его ведомство справится с поставленными задачами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета. Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет.

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