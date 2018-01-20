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"Как дойная корова": СМИ узнали, как Коломойский разводил Шульмана

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Украинский олигарх Игорь Коломойский начал обманывать бизнесмена Вадима Шульмана с самого начала их деловых отношений.

Об этом говорится в материале Kyiv Post.

Согласно иску, все началось с продажи в 2000 году Южного обогатительного завода в Кривом Роге и Петровского металлургического завода в Днепре.

"Днепровский клан олигархов боролся за управление тремя центральными украинскими коксохимическими заводами: Днепродзержинск, Баглейкокс и Днепркокс. Шульман управлял бы коксохимическими заводами и предоставил техническому персоналу Коломойскому и Боголюбову для запуска Петровского металлургического завода и обогатительных фабрик в Кривом Роге", – сказано в статье.

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Отмечается, что Шульман не получил с 2000 по 2007 год своих долей прибыли от вышеуказанных заводов, а Коломойский неоднократно искажал сумму, которую имел на фабриках.

"В иске утверждается, что ПриватБанк работал как дойная корова, чтобы поддерживать заводы в это время. В одном из эпизодов Петровский металлургический комбинат не имел наличных денег для оплаты кокса, полученного им от трех коксовых заводов Привата", – говорится в материале.

Коломойский предположительно перевел деньги, предназначенные для оплаты продукта в ПриватБанке. А Шульман, отвечающий за эксплуатацию коксовых заводов, после предоставил кредит в размере 100 миллионов долларов в обмен на "кредиты" финучреждения, которые использовались в интересах предприятий.

Как сообщал "Обозреватель", Шульман подал иск на Коломойского и Боголюбова, обвинив их в краже 500 млн долларов.

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Темы
Национализация ПриватБанкаБорьба с коррупцией в Украине
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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