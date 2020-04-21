В Украине банки изменили график работы на майские праздники

Экономика 13:45, 21.04.2020

График работы банков на майские праздники в Украине будет отличаться от привычного, так как согласно распоряжению Кабинета министров – 1 и 9 мая – выходные дни.

1 мая в 2020 году приходится на пятницу, которая будет выходной, соответственно банки работать не будут. 2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – тоже выходные. 9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая, тогда банки также работать не будут.

График работы банков на майские праздники 2020:

  • 1 мая (пятница) — выходной;

  • 11 мая (понедельник) — выходной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году.

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Экономика

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