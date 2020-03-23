Как будут работать банки в Украине во время карантина: в НБУ дали объяснения

В Украине банки в условиях введенного карантина должны осуществлять бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Также в НБУ заявили, что банки должны подкрепить банкоматы наличными, чтобы клиенты всегда могли снять деньги. При этом напомнили, что сейчас стоит минимизировать контакты с наличными, которая потенциально может быть носителем вируса.

Что будет с украинскими банками в условиях карантина

"Чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности, банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы. С этой же целью банки могут самостоятельно определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Например, закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов и тому подобное", - сообщил регулятор.

Однако, подчеркивается, банки должны обеспечить работу "опорных" отделений в "спальных" районах городов, чтобы клиенты по необходимости могли получить необходимые финуслугах, не совершая путешествия через полгорода. В помещениях таких отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты.

"Банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени или любые другие обязательные платежи) за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Банки должны информировать об этом клиентов", - отметили в центробанке.

Если у клиента будут симптомы заболевания коронавирусной инфекцией, то банки могут отказать ему в обслуживании. Для этого финучреждения могут установить на входе специальные дистанционные устройства для измерения температуры тела клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

Также в НБУ отмечали, что 30 крупнейших украинских банков без потрясений переживут ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса и карантином.

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