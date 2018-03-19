Как будут повышать пенсии военным в Украине: сроки и условия

Повышение пенсий военнослужащим произойдет в три этапа, при этом размер "надбавки" привяжут к действующим размерам денежного пособия военнослужащих с аналогичными званиями.

Как поясняет "Обозревателю" эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова, по действующей методологии правительству на повышение военных пенсий понадобится около 10 млрд грн. Практически всех украинцев уравняли в пенсионных правах, их пенсии определяются по общей формуле. При этом военным пенсионерам оставили "старые" формулы. Так, если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции – 55%. За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты.

Чем старше военный пенсионер, тем сильнее "устарела" его пенсия. Дело в том, что заработные платы растут каждый год, а вот пенсии поднимали непропорционально росту зарплат. Теперь же всем военным пенсионерам предложили получить справки с указанием "современных" зарплат на должностях, которые они занимали. По этим справкам и пересчитают размер выплат.

Повышение разобьют на три этапа. В 2018-м военные получат 50% от положенного повышения, в 2019-м – 25%, в 2020-м – еще 25%. Эксперты сходятся во мнении, что ситуация, при которой каждый пенсионер сам берет справку с места своей работы и по ней пересчитывают пенсии, создает коррупционные риски. Например, если речь идет о полиции, многие должности переименовали; в отдельных службах информация о стаже и размере зарплат засекречена.

Ранее "Обозреватель" писал о том, кому в Украине повысят пенсии в 2018-м.