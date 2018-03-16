Как будет работать НБУ: Смолий озвучил стратегию

Стратегия Национального банка Украины на среднесрочный период предусматривает низкую и стабильную инфляцию, прозрачную и эффективную банковскую систему, возобновление кредитования, свободное движение капитала.

"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Нацбанк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором способствовать экономическому росту, – отметил глава НБУ Яков Смолий, сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, стратегия Нацбанка включает в себя эффективное регулирование финансового сектора и финансовой инклюзии.

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"Одна из важных предпосылок для их достижения – высокая институциональная способность центробанка. Понимая это, НБУ ставит перед собой и внутреннюю цель – стать современным, открытым, эффективным, независимым центральным банком", – резюмировал Смолий.

Напомним, 15 марта парламент уволил Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка Украины и выбрал Смолия новым руководителем регулятора.

Ранее "Обозреватель", опубликовал отчет Гонтаревой в Раде о ее деятельности на посту главы НБУ.