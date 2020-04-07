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7 апреля • обновлено в 17:57
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Как будет изменен госбюджет из-за коронавируса : Шмыгаль показал инфографику

1.1т
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, в которой зафиксированы показатели обновленного из-за вспышки коронавируса госбюджета на 2020 год.

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"Это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - написал он.

Как будет изменен госбюджет из-за коронавируса : Шмыгаль показал инфографику

Согласно предоставленным данным, в бюджете появилась новая статья расходов – Фонд борьбы с COVID-19. На его содержание планируют выделить более 97 млрд гривень. Также увеличат и финансирование и Пенсионного фонда – до 192 млрд гривень. При этом расходы на строительство, ремонт дорог будут сокращены. Также сократят и расходы на Министерство развития экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, утвердить поправки к госбюджету на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, парламент не смог из-за того, что с изменениями успели ознакомиться не все депутаты, заявил Шмыгаль.

30 марта Рада не смогла проголосовать за изменения в бюджет. Набралось лишь 223 голоса "за". Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе.

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Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
бюджет
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