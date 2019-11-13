Как бесплатно получить, купить или продать землю: все о новом решении "Слуги народа"

В Украине "Слуга народа" 240 голосами приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Уже в октябре 2020-го, если документ пройдет второе чтение, любой гражданин страны сможет купить землю или продать ее.

О том, кто имеет право на бесплатный пай, как будут работать новые правила и кто выиграет от них больше всех – читайте в материале OBOZREVATEL.

Хочу купить землю. Что делать?

Окончательно сценария нет. Документ приняли только в первом чтении, а ко второму все могут переиграть. Например, обещают добавить норму о референдуме перед продажей иностранцам.

Теневой оборот земли не дает стране развиваться

В текущей редакции купить землю сможет любой гражданин или любая украинская компания (если ее собственник с гражданством). Например, вы захотели обзавестись участок в населенном пункте под Киевом и выращивать на нем, допустим, клубнику. Есть два варианта. Первый – купить землю у государства. Второй – купить землю у собственника. Зависимо от выбранного способа нужно или участвовать в аукционе (госземля), или договариваться о цене с собственником (частная).

Купить можно:

у собственника или у государства;

Купить могут:

украинцы или компании в Украине, которые оформлены на украинцев.

Новости Рада проголосовала закон о рынке земли

Кстати, в Кабмине подсчитали, что цена гектара будет колебаться около $2 тыс. на старте. А если реформа будет успешной, цены стремительно вырастут. Дорожать будет и аренда. Поэтому если вы сейчас арендуете паи, то будьте готовы, что ее собственник сможет брать с вас больше денег.

А если я уже арендую землю, а ее решили продать?

Тот, кто арендует, имеет преимущество в покупке. Если продают на аукционе, то при одинаковых ставках пай отдадут тому, что уже имеет право пользоваться участком. В случае с частным собственником, который решил продать землю, арендатор должен предложить ту же цену, что и другой покупатель, и тогда земля достанется ему.

Кстати, действует ограничение – нельзя купить больше, чем около 210 тыс. га (или 0,5% от всех сельскохозяйственных земель (с/г) в стране). Но эта цифра может меняться (уменьшаться). В одной области нельзя купить больше 8% от с/г, а в одной территориальной общине нельзя купить больше 35% с/г.

У меня есть земля. Ее теперь заберут?

Нет! Право собственности остается неприкосновенным. Более того, если у вас есть возможность не продавать – лучше не делать этого. Почему? Да потому что цена на украинскую землю сейчас на очень низком уровне. Если экономика будет расти, рынок позволит увеличить цены и на аренду, и на продажу.

Более того, землю можно, например, передать в наследство. Или же сменить сферу деятельности, оформить кредит (а банки обещают после реформы выдавать кредиты под залог земли) и самостоятельно ее обрабатывать.

Говорили, что можно получить землю бесплатно. Как?

По закону можно, а на самом деле сделать это очень сложно. Например, министр экономразвития Тимофей Милованов в одном из интервью признался, что до работы в Кабмине пробовал получить свой пай. Не дали.

"Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – заявил на одном из своих брифингов премьер Алексей Гончарук.

Всего украинцам положено:

для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Обращаясь к местной власти для получения участка, также необходимо предоставить: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка; в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя; в случае предоставление земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении; копию паспорта и идентификационного номера.

А не получится ли так, что землю скупят агрохолдинги и иностранцы?

Такая вероятность пока еще есть. Закон прописан так, что никто не запрещает продавать украинскую компанию, которой принадлежит земля, иностранцу. Правда, без схем и лазеек те, у кого нет украинского гражданства, купить пай не смогут как минимум до 2024 года. А дальше будут решать на референдуме (во всяком случае так пообещал президент Зеленский).

А вот агрохолдингам повезло больше. Во-первых, ограничение в около 210 тыс. га – это очень много. Для сравнения, площадь Киева – 84,7 га. Во-вторых, крупные агрохолдинги уже сейчас арендуют огромные участки. Они и получат первоочередное правило на покупку.

Все еще есть вероятность, что депутаты все-таки уменьшат максимальную площадь и уберут лазейки, которые позволяют иностранцам получить украинскую землю. Для этого нужно всего лишь внести правки ко второму чтению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.

Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году;

Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны.

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