Как адские санкции ударили по рублю: появился показательный график

В сети появился подробный график, как санкции США и ЕС против России из-за ее агрессивной внешней политики ударили по курсу рубля.

Судя по картинке, чем больше санкций Вашингтон и Брюссель вводили против Москвы, тем более нестабильной становилась ее нацвалюта.

Таким образом обвал рубля прямо пропорционален количеству санкций против России:

16 марта 2014 – США, санкции OFAC SDN List против физ. лиц., с последующим расширением санкций.

17 марта 2014 – ЕС, 1-й блок санкций (против физ. лиц и компаний).

28 апреля 2014 – США, OFAC SDN List, расширение санкционного списка и запрет на продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться для укрепления.

28 апреля 2014 – ЕС, расширение санкций 1-го блока.

17-29 июля 2014 – США, введение секторальных санкций и расширение санкционных списков.

12-31 июля 2014 – ЕС, введение экономических санкции, 2-й блок и расширение 1-го блока.

12 сентября 2014 – США, расширение санкций.

30 июля 2015 – США, расширение санкций.

2 сентября 2015 – США, введение санкций из-за нарушения закона о нераспространении (ядерного оружия) в связи с Ираном, КНДР и Сирией.

22 декабря 2015 – США, расширение санкций.

2 сентября 2016 – США, расширение санкций.

1 и 13 июня 2017 – США, расширение санкционного списка и рассмотрение ужесточения закона о санкциях против России, Ирана и КНДР.

3 августа 2017 – США, Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран России, Ирана и КНДР.

8 августа 2017 – США санкции по делу "Скрипалей".

30 января 2018 – США, "Кремлевский доклад".

15 марта 2018 – США, новый пакет "вторичных санкций" по закону CAATSA (готовился с октября 2017 г.).

6 апреля 2018 – США, санкции против РУСАЛа.

4 августа 2018 – США рассмотрение законопроекта DASCA 1.0 (санкции из "ада").

4 августа 2018 – ЕС, расширение санкционого списка.

12 февраля 2019 – США рассмотрение DASCA 2.0.

Как сообщал OBOZREVATEL, США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ — нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

Отмечается, что американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверятнезаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома, в случае необходимости, появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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