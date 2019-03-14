Как адские санкции ударили по рублю: появился показательный график

В сети появился подробный график, как санкции США и ЕС против России из-за ее агрессивной внешней политики ударили по курсу рубля.
Судя по картинке, чем больше санкций Вашингтон и Брюссель вводили против Москвы, тем более нестабильной становилась ее нацвалюта.
Таким образом обвал рубля прямо пропорционален количеству санкций против России:
16 марта 2014 – США, санкции OFAC SDN List против физ. лиц., с последующим расширением санкций.
17 марта 2014 – ЕС, 1-й блок санкций (против физ. лиц и компаний).
28 апреля 2014 – США, OFAC SDN List, расширение санкционного списка и запрет на продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться для укрепления.
28 апреля 2014 – ЕС, расширение санкций 1-го блока.
17-29 июля 2014 – США, введение секторальных санкций и расширение санкционных списков.
12-31 июля 2014 – ЕС, введение экономических санкции, 2-й блок и расширение 1-го блока.
12 сентября 2014 – США, расширение санкций.
30 июля 2015 – США, расширение санкций.
2 сентября 2015 – США, введение санкций из-за нарушения закона о нераспространении (ядерного оружия) в связи с Ираном, КНДР и Сирией.
22 декабря 2015 – США, расширение санкций.
2 сентября 2016 – США, расширение санкций.
1 и 13 июня 2017 – США, расширение санкционного списка и рассмотрение ужесточения закона о санкциях против России, Ирана и КНДР.
3 августа 2017 – США, Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран России, Ирана и КНДР.
8 августа 2017 – США санкции по делу "Скрипалей".
30 января 2018 – США, "Кремлевский доклад".
15 марта 2018 – США, новый пакет "вторичных санкций" по закону CAATSA (готовился с октября 2017 г.).
6 апреля 2018 – США, санкции против РУСАЛа.
4 августа 2018 – США рассмотрение законопроекта DASCA 1.0 (санкции из "ада").
4 августа 2018 – ЕС, расширение санкционого списка.
12 февраля 2019 – США рассмотрение DASCA 2.0.
Как сообщал OBOZREVATEL, США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ — нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.
Отмечается, что американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверятнезаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома, в случае необходимости, появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.
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