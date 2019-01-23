Кабмин запретил местным властям держать депозиты: экономисты нашли альтернативу

Альтернативой для местных властей, которым 23 января Кабинет Министров Украины запретил размещать депозиты в банках, могут стать облигации внутреннего государственного займа.

Об этом рассказал в Facebook экономист Владимир Компаниец. По его словам, благодаря ОВГЗ сможет существенно пополниться государственный бюджет.

"Господа, покупайте ОВГЗ, намного больше доходность, и продать ОВГЗ можно в любой момент. Я понимаю, что некоторые из представителей местных общин потеряли дополнительный заработок, но такова жизнь", – написал он.

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kapital.kz

Передал Компаниец также и реакцию исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана.

"Запрет размещать средства на депозитах для правительства означает возможность тратить их на собственные нужды, перекрывать кассовые разрывы бюджета. Если вся эта денежная масса будет направлена ​​на "проедание", то это ускорит инфляцию", – уверен он.

Аналогичный эффект, по его словам, будет, если местные органы власти начнут тратить эти средства на текущие нужды. Также, прогнозирует Слобожан, не исключены массовые судебные иски, ведь города подписали договоры с банками.

В связи с этим Компаниец привел еще один аргумент в пользу указанных облигаций – результаты размещения ОВГЗ за 22 января 2019 года.

Результаты размещения ОВГЗ за 22 января 2019 года

"Например, вчера 3-х месячные Минфин разместил с доходностью 19,5% годовых", – пишет он. По словам экономиста, именно эти облигации являются выходом из сложившейся ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в государственных банках Украины местные власти разместили на депозитах около 15 млрд гривен.

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