Хватит теперь всем: Кабмин запретил продавать гречку за границу

Кабинет министров Украины ввел временный запрет на экспорт гречки, который будет действовать до 1 июля.

Постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" было принято 2 апреля на внеочередном заседании правительства, сообщается на странице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

"Постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)", – отметили в ведомстве.

В министерство пояснили, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, котрая необходима для защиты внутреннего рынка.

Также украинские аграрные предприятия призвали увеличить посевные площади под гречихой.

Отметим, что гречка стала одним из самых ходовых товаров с начала введения карантина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первую неделю апреля цены на гречку, лимон, чеснок и хлебобулочные изделия вырастут. При этом другие продукты должны подешеветь.

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