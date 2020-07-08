Кабмин закрыл дыру в Пенсионном фонде на 29,7 млрд грн
Кабмин дам 29700000000 Пенсионному фонду. коллаж Обозревателя
Кабинет министров выделил 29,7 млрд гривен на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.
Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 8 июля, сообщили на сайте Минсоцполитики. Отмечается, что частично эти средства были уже потрачены.
На что направлено деньги
80-летним лицам увеличен размер пенсии на 500 грн с 1 апреля;
в апреле пенсионерам единовременно выплатили по 1000 грн;
индексация пенсий с 1 мая.
"В целом расходная часть бюджета Фонда выросла на 32,9 млрд гривен. При этом уменьшены административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины на 59,7 млн гривен. Доходная часть бюджета Фонда выросла на 32,9 млрд гривен, из которых 29,7 млрд – средства бюджета Украины. с учетом указанных изменений бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным с остатком на конец года 224,8 млн гривен ", – подытожили в Минсоц.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля 2020 перечислили пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплачивать их начали с 4 июля.
В Украине из-за повышения минимальной зарплаты вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. С июля 2021-му такие пенсионеры будут получать не менее 2600 грн.