Кабмин закрыл дыру в Пенсионном фонде на 29,7 млрд грн

Кабинет министров выделил 29,7 млрд гривен на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 8 июля, сообщили на сайте Минсоцполитики. Отмечается, что частично эти средства были уже потрачены.

На что направлено деньги

80-летним лицам увеличен размер пенсии на 500 грн с 1 апреля;

в апреле пенсионерам единовременно выплатили по 1000 грн;

индексация пенсий с 1 мая.

"В целом расходная часть бюджета Фонда выросла на 32,9 млрд гривен. При этом уменьшены административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины на 59,7 млн гривен. Доходная часть бюджета Фонда выросла на 32,9 млрд гривен, из которых 29,7 млрд – средства бюджета Украины. с учетом указанных изменений бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным с остатком на конец года 224,8 млн гривен ", – подытожили в Минсоц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля 2020 перечислили пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплачивать их начали с 4 июля.

В Украине из-за повышения минимальной зарплаты вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. С июля 2021-му такие пенсионеры будут получать не менее 2600 грн.