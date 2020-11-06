Кабмин захотел втрое увеличить долларовый ВВП Украины

Роман Груша Экономика 12:55, 6.11.2020 Обновлено: 12:58, 6.11.2020

Кабинет министров планирует увеличение долларового валового внутреннего продукта Украины с $136 млрд по итогам 2019 года до $300-460 млрд к 2030 году.

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