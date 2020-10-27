Кабмин забрал у онкобольных 62 млн и отдал их на дороги

Кабинет министр передал на дороги во Львовской области 61,6 млн грн с бюджетной программы, которая предусматривала средства на совершенствование диагностики онкологических заболеваний.

Об этом указано в распоряжении Кабинета Министров от 21 октября, передают "Наші гроші". Указывается. что всего в программе было заложено 104,75 млн гривен. Таким образом, на дороги забрали около 60% от этой суммы.

Еще 33,2 млн гривен ушло Министерству образования и науки – в частности на реставрацию главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, а 10 млн – Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

Кроме этого, правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного "Укравтодору". С 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн пойдет на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн – также на развитие дорог во Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Украине стартовала "Большая стройка". Вокруг президентской программы сразу разгорелось несколько скандалов, ведь часть средств взяли так называемого коронавирусного фонда.

Сейчас в "коронавирусном" фонде остался 41 млрд грн. 25 млрд уже потратили на строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам, закупки оборудования и индивидуальной защиты.