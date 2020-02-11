Кабмин выплатит министрам более 420 тысяч гривен премий: кто получит больше всех

Кабинет министров в феврале выплатит 426 тысяч гривен премий членам правительства – премьер-министру, вице-премьерам, министрам и их заместителям.

Наибольшую премию получит министр юстиции Денис Малюська – 67,2 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

Самая низкая премия у министра здравоохранения Зоряны Скалецкой – 9,1 тыс. грн.

Новости У Гончарука отчитались о первых зарплатах в 2020 году

Премьер-министру Алексею Гончарук выплатят премию в размере 20 тыс. грн, а министру внутренних дел Арсену Авакову – 30 тыс. грн.

Вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе выплатят 17 тыс. грн. Аналогичную сумму получит и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

У министра иностранных дел Вадима Пристайко премия запланирована в размере 24,4 тыс. грн.

Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову выплатят 30 тыс. грн премии. Такую же выплату получит и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Министр образования и науки Анна Новосад получит 32 тыс. грн премии, а министр социальной политики Юлия Соколовская – 24,4 тыс. грн.

Министр финансов Оксана Маркарова получит за январь 30 тыс. грн премии, а министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский – 40 тыс. грн.

Премия у министра обороны Андрея Загороднюка составит 30 тыс. грн, а у министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды – 25,9 тыс. грн.

Премьер-министру Алексею Гончарук выплатят премию в размере 20 тыс. грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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