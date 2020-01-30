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30 января • обновлено в 21:10
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Кабмин выделил 820 млн на зарплаты реформаторам: что известно

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Кабинет Министров Украины выделил 1,06 млрд грн на реализацию программы комплексной реформы государственного управления из госбюджета на 2020 год, причем 818 млн грн пойдет на зарплаты вовлеченным в ее проведение госслужащим.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. Отмечается, что Секретариат Кабмина предоставил информацию о фактически занятых должностях специалистов и их численности на будущее с учетом запланированных конкурсов.

"Для оплаты труда специалистов по вопросам реформ Правительство утвердило порядок передачи части бюджетных назначений, предусмотренных по программе "Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления" (КПКВК 0421060), органам государственной власти, привлеченных к проведению этой реформы", – говорится в сообщении.

На зарплаты реформаторам выделено 818 млн грн

На зарплаты реформаторам выделено 818 млн грн

РБК

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При этом в Минфине отметили, что средства в объеме 818 181,0 тыс грн будут переданы реформаторам "с целью недопущения возникновения задолженности по заработной плате".

Как сообщал OBOZREVATEL, эксминистр Кабмина Александр Саенко предположил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу премьеру Алексею Гончаруку провести реформу государственного управления в очень ограниченные сроки.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
Теги
зарплата реформа Кабинет министров Украины
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Гоша Злой
Гоша Злой
учителям денег нет а соросятам пожалуйста нате вам!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Экономика Российской Федерации, которая еще несколько лет назад находилась в кризисе из-за западных санкций, сейчас стала наиболее стабильной, чем когда-либо по многим показателям. Об этом в четверг, 30 января, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на экспертов. «Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных» Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи». Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%. __________.
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