Кабинет Министров Украины выделил 1,06 млрд грн на реализацию программы комплексной реформы государственного управления из госбюджета на 2020 год, причем 818 млн грн пойдет на зарплаты вовлеченным в ее проведение госслужащим.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. Отмечается, что Секретариат Кабмина предоставил информацию о фактически занятых должностях специалистов и их численности на будущее с учетом запланированных конкурсов.

"Для оплаты труда специалистов по вопросам реформ Правительство утвердило порядок передачи части бюджетных назначений, предусмотренных по программе "Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления" (КПКВК 0421060), органам государственной власти, привлеченных к проведению этой реформы", – говорится в сообщении.

На зарплаты реформаторам выделено 818 млн грн РБК

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При этом в Минфине отметили, что средства в объеме 818 181,0 тыс грн будут переданы реформаторам "с целью недопущения возникновения задолженности по заработной плате".

Как сообщал OBOZREVATEL, эксминистр Кабмина Александр Саенко предположил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу премьеру Алексею Гончаруку провести реформу государственного управления в очень ограниченные сроки.

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