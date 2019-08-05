Из-за Гройсмана Кабмин уже две недели не проводит заседания: почему

Кабинет министров Украины уже второй раз не проведет заседание. Причиной двухнедельной задержки стал отпуск премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук в комментарии "Интерфакс-Украина". Отметим, что заседания правительства не было 31 июля и не будет 7 августа.

"На этой неделе заседания правительства под председательством премьера не будет", – сказал Рябчук.

Кабмин обычно проводит совещания каждую среду, но на прошлой неделе сделать это также не удалось по причине отдыха Гройсмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа мэр Киева Виталий Кличко вылетел из Киева в отпуск.

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