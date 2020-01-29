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29 января • обновлено в 14:23
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Кабмин уволил главу "Укрзалізниці" Кравцова

1.3т
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Кабинет министров согласовал увольнение главы АО "Укрзалізниця" Евгения Кравцова.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду, 29 января. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

"Мы согласовали увольнение руководителя "Укрзалізниці". Это важный, по нашему мнению, шаг для перезагрузки всего, что происходило в этой государственной компании" – отметил Гончарук.

По его словам, новый конкурс на должность главы "Укрзалізниці" объявят в ближайшее время.

Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова

Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова

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Автор
Виктор Калиненко
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