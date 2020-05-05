Кабмин уволил главу скандальной ГАСИ и назначил его руководителем в другое ведомство

Кабинет Министров Украины на заседании 29 апреля уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Соответствующее распоряжение №482-р опубликовано на сайте правительства. Другим распоряжением, №483-р, Васильченко назначили и.о. главы Государственной инспекции градостроительства.

Васильченко возглавил ГАСИ 13 марта, до этого он занимал должность замначальника одного из управлений ведомства. На сайте ГАСИ сообщается, что в инспекции он работает с 2013 года.

Юрия Васильченко уволили из ГАСИ glavcom.ua

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГАСИ была ликвидирована постановлением Кабинета министров Украины в пятницу, 13 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что чиновники активно наживались на выдаче разрешений в сфере градостроительства.

В середине февраля тогда еще вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в нынешнем виде должна быть ликвидирована.

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