Стало известно, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине

В Украине появятся платные дороги, стоимость проезда по которым будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн за километр.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 23 декабря. Трансляция заседания проводилась на YouTube канале правительства. Согласно распоряжению, стоимость проезда по платным дорогам будет рассчитываться в евро.

Стоимость проезда:

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, легковые автомобили – 0,023 евро ( 80 коп.)

Легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны – 0,023 евро (80 коп.)

Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн – 0,045 евро (1,56 грн)

Грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн 0,133 евро (4,6 грн)

Потенциально платные дороги в Украине:

участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

часть дороги М-06 Киев – Житомир – Ривне;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков – Днепр – Запорожье (М-29, M-04, M-18);

часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Платные дороги существуют в большей части европейских стран, а также в Беларуси, России и Молдове. В некоторых странах проезд бесплатный для легковых автомобилей с местными номерами, но платный для иностранцев и грузовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший замминистра инфраструктуры Украины, эксперт по транспортным вопросам Александр Кава заявил, что в недалеком будущем появится несколько платных дорог. Первым станет участок Киев – Белая Церковь, работа над проектной документацией которого началась в 2019 году.

Государственное агентство автомобильных дорог прогнозирует, что первые платные трассы в Украине построят в 2024 году.