Кабмин утвердил проект госбюджета-2020: что известно

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом стало известно по итогам заседания вечером в воскресенье, 3 ноября, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Теперь проект бюджета будет направлен на второе чтение в Верховную раду.

Гончаренко отметил, что министра внутренних дел Арсена Авакова и министра культуры молодежи и спорта Владимира Бородянского не было на заседании правительства.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни. При этом минимальную пенсию в Украине на следующий год планируют установить на уровне в 1769 грн.

Депутаты Верховной Рады заложили в государственный бюджет Украины на 2020 год доходы на уровне 1,79 трлн гривен, а расходы – 1,17 трлн гривен.

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