В Украине создадут комиссию по азартным играм: Кабмин сделал последний шаг
В Украине создадут комиссию, которая будет регулировать рынок азартных игр и лотерей. Постановление об этом принял Кабмин.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в среду, 23 сентября, в своем Telegram-канале. Согласно документу, будет создана комиссия и будут утверждены ее положения. Она будет работать в Киеве на бульваре Леси Украинки, 26. В ее состав войдут 230 работников, в частности председатель и шесть членов комиссии (один из них – заместитель).
"Эти изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020 года", – уточнил Немчинов.
Какие задачи комиссии
выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере;
получение и рассмотрение заявлений с документами, сообщениями, представление которых в орган лицензирования предусмотрено законом;
по результатам их рассмотрения комиссия принимает решение об оставлении заявления без рассмотрения, выдачу лицензий или отказ в выдаче лицензий;
переоформление лицензий, приостановление действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично;
расширение или сужение производства вида хозяйственной деятельности лицензиатом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.
Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.
Руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом может быть назначен российский бизнесмен Борис Баум, который приближен к заместителю председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
15 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский показал структуру Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине.