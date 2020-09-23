В Украине создадут комиссию по азартным играм: Кабмин сделал последний шаг

В Украине создадут комиссию, которая будет регулировать рынок азартных игр и лотерей. Постановление об этом принял Кабмин.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в среду, 23 сентября, в своем Telegram-канале. Согласно документу, будет создана комиссия и будут утверждены ее положения. Она будет работать в Киеве на бульваре Леси Украинки, 26. В ее состав войдут 230 работников, в частности председатель и шесть членов комиссии (один из них – заместитель).

"Эти изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020 года", – уточнил Немчинов.

Какие задачи комиссии

выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере;

получение и рассмотрение заявлений с документами, сообщениями, представление которых в орган лицензирования предусмотрено законом;

по результатам их рассмотрения комиссия принимает решение об оставлении заявления без рассмотрения, выдачу лицензий или отказ в выдаче лицензий;

переоформление лицензий, приостановление действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично;

расширение или сужение производства вида хозяйственной деятельности лицензиатом.

Решение Кабмина Telegram / Олег Немчинов

Как сообщал OBOZREVATEL: