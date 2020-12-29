В Украине проверят всех пенсионеров и субсидиантов, а помощь могут заставить вернуть: Кабмин сделал последний шаг

Кабинет министров утвердил порядок проверки получателей государственных выплат. Таким образом верификацию будет проводить Министерство финансов, а лишать помощи в случае нарушения будет Министерство социальной политики.

Об этом сообщили на сайте Минфина. В первую очередь проверки коснутся пенсионеров и субсидиантов. На эти две группы приходится больше всего социальных выплат.

Принятый документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку таких данных.

Так органы проверки получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.

Как будут проверять получателей помощи

Юрист Александр Плахотник пояснил OBOZREVATEL: информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу.

Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Отметим, что когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных.

Какую информацию могут получить:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;

лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;

таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

Что будет с теми, кто нарушил

Выплату могут либо просто прекратить, либо заставить вернуть в бюджет. Все зависит от конкретного закона или постановления, согласно которому выделяют средства. Например, незаконно полученную субсидию придется вернуть назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине еще в прошлом году приняли специальный закон, который разрешил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года не получает деньги от государства.

Министр соцполитики Марина Лазебная объяснила: проверка покажет, какие программы работают неэффективно и, возможно, их нужно будет пересмотреть.