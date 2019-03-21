Кабмин усилил контроль за "Нафтогазом": что произошло

Кабинет министров наделил собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления наблюдательного совета.

Соответствующие изменения правительство внесло в устав национальной акционерной компании постановлением №226 от 6 марта 2019 года, сообщает "Экономическая правда".

"Изменения внесены в положение о собрании акционеров и правления новой редакции устава", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и председателем правления является днем ​​их увольнения.

Новый устав также предусматривает реформирование "Нафтогаза" из публичного в частное акционерное общество.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и премьер-министр Владимир Гройсман "112 Украина"

​Как сообщал OBOZREVATEL:

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