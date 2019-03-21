Кабмин усилил контроль за "Нафтогазом": что произошло

Кабинет министров наделил собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления наблюдательного совета.
Соответствующие изменения правительство внесло в устав национальной акционерной компании постановлением №226 от 6 марта 2019 года, сообщает "Экономическая правда".
"Изменения внесены в положение о собрании акционеров и правления новой редакции устава", – говорится в сообщении.
Кроме того, Кабмин отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и председателем правления является днем их увольнения.
Новый устав также предусматривает реформирование "Нафтогаза" из публичного в частное акционерное общество.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и премьер-министр Владимир Гройсман
"112 Украина"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.
Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.
Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.
В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
20 марта Кабинет министров заявил о намерении продлить действующий контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" на один год.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!