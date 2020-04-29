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29 апреля • обновлено в 14:49
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Кабмин урезал зарплаты топ-менеджерам из-за карантина: сколько будут получать

1.9т
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Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных компаний. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они будут получать не больше 46 тысяч гривен.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 29 апреля.

"Месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (в частности государственных банков) не должен превышать 47 тыс. гривен (при этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска)", – сказано в постановлении.

Постановление Кабмина

Постановление Кабмина

Постановление Кабмина

Постановление Кабмина

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал решение, при котором до конца 2020 года чиновники, которые имеют зарплату более 10 "минималок" (сейчас 47 000 грн), получали только половину. Однако в принятом документе речь идет только о периоде карантина и ограничении в 47 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создан фонд борьбы с коронавирусом, сумма которого составит 66 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на увеличение выплат врачам, которые ведут борьбу с COVID-19, а также выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина. Также финансовая помощь будет направлена семьям врачей, погибших от коронавируса.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Зарплаты чиновников
Место
Украина
Тег
зарплата
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