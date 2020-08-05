Кабмин урезал предпринимателям помощь на детей

Кабинет министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа. Отмечается, что эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога".

Выплаты на детей предпринимателей сократили Кабинет министров

Выплаты на детей предпринимателей сократили Кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, воспитывают детей.