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Кабмин урезал предпринимателям помощь на детей

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,8 т.
Кабмин урезал предпринимателям помощь на детей

Помощь на детей урезали. kurs.com

Кабинет министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа. Отмечается, что эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога".

Выплаты на детей предпринимателей сократили

Выплаты на детей предпринимателей сократили Кабинет министров

Выплаты на детей предпринимателей сократили

Выплаты на детей предпринимателей сократили Кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, воспитывают детей.

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