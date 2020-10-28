Ограничения на зарплаты топ-менеджерам госкомпаний Украины официально сняли

Кабинет министров снял ограничения, которыми месячное вознаграждение руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы (47 230 грн в месяц).

Принятие такого решения стало возможным благодаря предоставлению Верховной Радой права правительству сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, принятыми с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Одновременно с этим правительство вернуло предыдущие ограничения выплат. В частности, порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя госкомпании не должен превышать 1,25 млн грн.

Представители правительства отметили, что постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть показала намерение снять ограничения на выплаты.

Вместе с тем, зарплата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает пяти размеров средней заработной платы.

Постановление соответствует подписанным международным договоренностям

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