Ограничения на зарплаты топ-менеджерам госкомпаний Украины официально сняли
Кабинет министров снял ограничения, которыми месячное вознаграждение руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы (47 230 грн в месяц).
Принятие такого решения стало возможным благодаря предоставлению Верховной Радой права правительству сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, принятыми с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Одновременно с этим правительство вернуло предыдущие ограничения выплат. В частности, порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.
Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя госкомпании не должен превышать 1,25 млн грн.
Представители правительства отметили, что постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть показала намерение снять ограничения на выплаты.
Вместе с тем, зарплата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает пяти размеров средней заработной платы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности – судей.
Позже Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантина. Согласно ему, был признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджета на 2020 год, а производство в отношении документа правительства было закрыто.
28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.
16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
3 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3991, принятие которого дает возможность Кабинета министров отменять ограничения максимальных заработных плат для чиновников, менеджеров государственных предприятий и членов наблюдательных советов.