В Украине отменили запрет на проезд 10 пассажиров в транспорте

Кабинет министров Украины снял ограничение в 10 пассажиров, которые одновременно могут находиться в салоне общественного транспорта.

Такое решение было принято на заседании в среду, 25 марта. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в Facebook, который опубликовал проект постановления.

"Существенно улучшили проезд в общественном транспорте. Вместо нормы в 10 человек может быть заполнено 50% мест для сидения", – сообщил Дорошенко.

Отметим, что документ пока официально не опубликован.

Ограничения в транспорте РБК-Украина

Новое постановление вносит изменения в решение КМУ от 11 марта. Теперь одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках могут быть заняты 50% пассажирских мест, при условии, что люди находятся в средствах индивидуальной защиты (в масках, респираторах).

Новое постановление КМУ о транспорте Facebook / Алексей Дорошенко

Новое постановление КМУ о транспорте Facebook / Алексей Дорошенко

Новое постановление КМУ о транспорте Facebook / Алексей Дорошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта Кабмин принял решение продлить карантин в Украине еще на 30 дней – до 24 апреля.

В "Укрзалізниці" в связи с продлением карантина напомнили, что вернут деньги за все билеты на поезда, рейсы которых были отменены после 18 марта.

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