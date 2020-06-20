Рабочий день могут изменить: Кабмин обратился к работодателям
Кабинет министров рекомендовал предприятиям начинать рабочий день для работников в 9:00, 10:00 или в более позднее время в течение карантина.
Об этом говорится в постановлении правительства №500. Отмечается, что такие меры советуют принять ради ограничения скопления людей в общественном транспорте.
Согласно этому постановлению, госорганы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации (независимо от формы собственности) должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время или отправить работников на дистанционную работу.
Кого касаются рекомендации начинать рабочий день после 10:00:
предприятий оптовой и розничной торговли;
предприятий, занимающихся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов;
предприятий, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью;
предприятий, занимающихся временным размещением и организацией питания;
компаний, которые ведут страховую деятельность
учреждений образования;
учреждений предоставления социальной помощи;
учреждений искусства и спорта;
предприятий сферы развлечений и отдыха.
Также органам местного самоуправления рекомендовано разработать или откорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня президент Владимир Зеленский анонсировал усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. Они начнутся с понедельника, 22 июня.