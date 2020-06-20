Рабочий день могут изменить: Кабмин обратился к работодателям

Кабинет министров рекомендовал предприятиям начинать рабочий день для работников в 9:00, 10:00 или в более позднее время в течение карантина.

Об этом говорится в постановлении правительства №500. Отмечается, что такие меры советуют принять ради ограничения скопления людей в общественном транспорте.

Согласно этому постановлению, госорганы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации (независимо от формы собственности) должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время или отправить работников на дистанционную работу.

Постановление Кабмина об изменении графика рабочего дня. Сайт Кабинета министров

Кого касаются рекомендации начинать рабочий день после 10:00:

предприятий оптовой и розничной торговли;

предприятий, занимающихся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов;

предприятий, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью;

предприятий, занимающихся временным размещением и организацией питания;

компаний, которые ведут страховую деятельность

учреждений образования;

учреждений предоставления социальной помощи;

учреждений искусства и спорта;

предприятий сферы развлечений и отдыха.

Также органам местного самоуправления рекомендовано разработать или откорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня президент Владимир Зеленский анонсировал усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса. Они начнутся с понедельника, 22 июня.