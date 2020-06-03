В Украине смягчили карантин: откроют кафе и разрешат полеты за границу

С 5 июня в Украине ослабят карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 3 июня.

"В большинстве регионов ситуация полностью контролируется. ... С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня – зарубежное авиасообщение", – сказал глава правительства.

По его словам, осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

"Так же мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений. Конечно, все правила дистанции и дезинфекции должны выполняться. Я вижу, что у нас в этом вопросе есть нормальный диалог с бизнесом. Поэтому проблем, уверен, не будет", – заявил Шмыгаль.

В документе указано, что дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра, а также посетители должны сидеть за столиками в количестве не более 4-х человек, за исключением детей.

При этом персонал учреждения должен носить средства защиты – маски и перчатки. Это остается неизменным.

Среди прочего, правительство разрешило с 5 июня лицам старше 60 лет не соблюдать самоизоляцию. Также отныне снят запрет на проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 м².

Частично ограничения сняли с учебы. Правительство разрешило проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

Также было принято решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

"В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений", – предупредили в правительстве.

Кафе и рестораны заработают с 5 июня

Как сообщал OBOZREVATEL :