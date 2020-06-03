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3 июня • обновлено в 13:35
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Кабмин разрешит кафе и ресторанам работать без ограничений: названа дата

1.5т
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С 5 июня в Украине все заведения общественного питания будут принимать посетителей, как внутри помещения, так и на летних террасах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 3 июня.

"Также мы хотим чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений. Конечно, все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться. Я вижу, что у нас в этом вопросе есть нормальный диалог с бизнесом. Поэтому проблем, уверен, что не будет", – заявил Шмыгаль.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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