В разгар пандемии COVID-19 Кабмин разрешил ресторанам работать до утра в Новый год

Кабинет министров Украины разрешил ресторанам и кафе работать до 7 утра в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января. Раньше от них требовали закрыться уже в 01:00 из-за карантина.

Об этом говорится в Постановлении правительства №1301 от 23 декабря.

"Кабинет Министров Украины постановляет:

Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часа" цифрой и словами "до 7 часов", – сказано в документе.

В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в новогоднюю ночь кафе и ресторанам разрешили продлить работу до 01:00 1 января 2021 года. В другие дни общего карантина заведения общественного питания смогут работать до 23:00.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что удлиненный график работы кафе, баров и ресторанов в ночь с 31 декабря на 1 января не приведет к росту заболеваемости COVID-19.

"На Новый год – это праздник, необходимо чтобы люди отдохнули, и то, что это будет не тот процент, который даст срез заболеваемости, – это однозначно", – отметил чиновник.

Напомним, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может привести к росту летальных случаев в Украине – до 20 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан. Соответствующее решение Кабинет министров принял на внеочередном заседании 9 декабря.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны COVID-19, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодне-рождественских праздников. При этом государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если будет резкий рост количества заболевших.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы: