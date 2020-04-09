Кабмин отменил часть карантинных ограничений для предприятий: полный список

Кабинет министров разрешил работать ряду предприятий во время введенного в стране карантина из-за пандемии коронавируса.

На заседании в среду, 8 апреля, правительство сняло запрет, который был введен с 16 марта по всей стране одновременно с карантином.

OBOZREVATEL публикует полный список предприятий, работу которых правительство разрешило:

предприятия почтовой и курьерской деятельности,

предприятия, совершающие строительные работы,

предприятия по собиранию и утилизации отходов,

предприятия, торгующие стройматериалами,

химчистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Минздрав в условиях карантина разрешил возобновить работу рынков, при условии, что там будет выполняться ряд требований.

Эпидемиологи считают, что в Украине не безопасно в разгар пандемии ослаблять карантин и открывать продуктовые рынки.

Позже стало известно, что власти будут жестче контролировать работу продуктовых рынков.

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